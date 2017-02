Schramberg/Schiltach Angriff auf Joggerin: Versuchter Mord?

Gegen den Mann wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er steht im Verdacht, am Sonntagvormittag eine Joggerin attackiert und mit einem Schlagwerkzeug am Kopf verletzt zu haben. Die Frau mittleren Alters liegt laut Polizei seitdem mit erheblichen Kopfverletzungen im Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Die Ermittler fahndeten nach dem 23-Jährigen, und konnten ihn nach Hinweisen aus der Bevölkerung am Sonntagabend festnehmen. Sein Motiv war zunächst unklar. Eine Verbindung zu anderen Fällen, etwa der im Herbst getöteten 27 Jahre alten Joggerin aus Endingen bei Freiburg, gebe es derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher.