Schiltach Die neue Schlossteige kommt nächstes Jahr

Eigentlich war dieses Vorhaben schon für dieses Jahr mit 1,2 Millionen Euro im Haushalt der Stadt Schiltach eingeplant. Doch die Antwort auf die Frage, bei der Planung unbedingt nötig ist, verzögerte sich, vor allem auch deswegen, weil Thomas Haas Rechtssicherheit wollte.

Diese Rechtssicherheit hat das Regierungspräsidium nun hergestellt, so dass Haas gestern im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten davon ausging, dass im nächsten Jahr gebaut werden kann, und niemand mehr der Stadt in dieser Sache Knüppel zwischen die Beine wirft. Haas kann sich auch darauf verlassen, dass das, was an Grundstücken benötigt wird, zur Verfügung steht.

Die Stadt habe bereits vor Jahren größere Flächen angekauft, so dass nun Teile davon zum Tausch gegen die benötigten Flächen zur Verfügung stehen. Auch über diese Vorgehensweise sei bereits Einigkeit mit den Eigentümern erzielt worden, berichtet Haas.