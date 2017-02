Rottweil Villa Duttenhofer: Es geht los

Rottweil.Was lange währt – scheint endlich was zu werden. Wie der Investor, die Activ Group, mitteilt, beginnt am Montag, 13. Februar, der Umbau der Villa Duttenhofer. "Die Villa erwacht aus dem Winterschlaf", heißt es in der Pressemitteilung. Nachdem man im September 2016 die Baugenehmigung erhalten habe, sei in der vergangenen drei Monaten intensiv auf den Baubeginn hingearbeitet worden. In den letzten Tagen seien die Rohbauarbeiten an eine kompetente Firma aus der Region vergeben worden: Das Bauunternehmen Haas aus Schramberg-Sulgen werde am Montag mit den Bauarbeiten beginnen.

Im ersten Schritt werde im Bereich des geplanten Neubaus die alte Bodenplatte vom ehemaligen Pavillon zurückgebaut und je nach Witterung die Baugrube vorbereitet. Die Rohbauarbeiten in der Villa mit dem Einbau eines neuen Aufzugsschachts laufen parallel.

Aus der Villa Duttenhofer soll nach jahrelangem Leerstand ein Gastronomiebetrieb der gehobenen Klasse werden.Diese Meldung die Activ Group kommt nun direkt nach massiver Kritik der Freien Wähler, die den schleppenden Fortgang der Activ-Group-Projekte in der Stadt moniert hatten. Auch das geplante Neckar-Center soll von diesem Investor realisiert werden.