Rottweil Und wieder kracht es auf der B 462

Kreis Rottweil. Was am Donnerstagvormittag zu der Kollision führte, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt. Nach Aussage der Polizei war kurz vor zehn Uhr ein Sattelzug an der Anschlussstelle Dunningen-Mitte in Richtung Rottweil auf die B 462 aufgefahren. Ihm entgegen kam zu diesem Zeitpunkt eine Kolonne von Fahrzeugen, aus der ein Pkw plötzlich auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem Sattelzug zusammenstieß. Das Auto drehte sich durch die Wucht des Aufpralls und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Der Fahrer wurde laut Polizeiangaben leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro, den Schaden am Lastwagen beziffert die Polizei auf 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Seit die Strecke zwischen Zimmern und Schramberg durch die neue Ortsumfahrung Dunningen noch durchgängiger geworden ist, gibt es auffällig häufig – zum Teil schwere – Unfälle. In den sozialen Medien wird bereits von "Raserstrecke" gesprochen und davon, dass viele Fahrer im Bereich der Dunninger Umgehung besonders gefährlich überholen würden.