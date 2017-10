Rottweil Feuer beim Feuerwerk

RottweilZwischenfall beim Feuerwerk zum Abschluss des ersten Tages des Turmfestes in Rottweil. Zum Schluss des rund 20-minütigen Feuerwerks mit Lasershow - eine gigantische Show, die von Tausenden von Zuschauern rund um Rottweil begeistert beobachtet wurde und zu teilweise Tränen rührte - gab es einen ernsthaften Einsatz für die Feuerwehr. Die Bühne, auf der Teile des Feuerwerks am Testturm platziert worden waren, geriet in Brand. Doch darauf war die Feuerwehr vorbereitet, wie Stadtbrandmeister Frank Müller gegenüber dem Schwarzwälder Boten berichtete. Feuerwehrmänner, die anlässlich des Feuerwerks am Testturm in Bereitschaft waren, löschten den Brand. „Das kann bei einem Feuerwerk immer wieder passieren.“ Nach bisherigen Erkenntnissen sind weder Menschen verletzt worden, noch hat der Testturm darunter gelitten.