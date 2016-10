Rottweil Eltern sollen Betreuung bezahlen

Rottweil. Längst sind Kinder nicht mehr nur zum Lernen in der Schule: Selbst vor oder nach dem Unterricht sind sie dort gut aufgehoben. Das gilt für Grundschüler genauso wie für Gymnasiasten. Etwa, weil die Eltern arbeiten müssen, oder weil es zum Konzept gehört. So ist das bei Ganztagesgrundschulen wie der Römer-, Eichendorff- und bald der Konrad-Witz-Schule (KWS). Auch die Gemeinschaftsschule, ebenfalls an der KWS, ist auf längere Schultage ausgelegt. Diese Kernbetreuung muss kostenlos sein. Das, was darüber hinausgeht, sowie die Betreuung an anderen Bildungseinrichtungen in Rottweil sollen künftig kosten. So schlägt es die Verwaltung vor, so hat es der Gemeinderat bei seiner Klausurtagung besprochen.

Bisher mussten nur wenige Eltern zahlen, nämlich die, deren Kinder eine sogenannte verlässliche Grundschule besuchten, beispielsweise in Göllsdorf oder Neufra. Künftig soll es, geht es nach der Verwaltung, nur noch eine Ausnahme geben: die Achert-Schule, die städtische Förderschule. Dort sei die Nachmittagsbetreuung immens wichtig, da sie eine "große erzieherische und fördernde Rolle einnimmt". Der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat das Thema bereits nicht öffentlich beraten. Im Gemeinderat stand es für den 19. Oktober auf der öffentlichen Tagesordnung. Allerdings wurde daraus nichts – der nächste Termin ist für den 23. November angesetzt. Zuvor findet eine außerordentliche Sitzung des Gesamtelternbeirats statt.

Pro Stunde 4,40 Euro