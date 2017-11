Nagold Staatsanwaltschaft klagt Unfall-Fahrer an

Bremsanlage in einem einwandfreien Zustand

An der Einmündung zur Landesstraße habe der Fahrer versucht, das Fahrzeug nach rechts Richtung Mötzingen zu steuern. Doch für dieses Abbiegen sei der Wagen zu schnell gewesen, er driftete auf die Gegenfahrbahn ab, kippte nach links um und fiel auf den in diesem Moment aus Richtung Mötzingen kommenden VW Golf der jungen Familie. Die fünf Menschen starben noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Beifahrer des Lastwagens erlitt Prellungen und Schnittwunden.

Dass technische Mängel am Müllfahrzeug eine Rolle bei dem Geschehen gespielt haben, schließt die Staatsanwaltschaft nach dem Gutachten eines Sachverständigen aus. Bei seinen umfangreichen technischen Untersuchungen habe der Sachverständige keine Mängel entdecken können, die das Unfallgeschehen erklären könnten, so die Ermittler der Staatsanwaltschaft Tübingen. Vielmehr habe sich die Bremsanlage in einem technisch einwandfreien Zustand befunden. Mängel im Bereich der Bremsen habe man ausschließen können. Laut Sachverständigem sei der Lastwagen "in einem sehr guten Zustand gewesen". Es seien auch keine Fehler feststellbar gewesen, die auf ein selbsttätiges Beschleunigen des Wagens schließen ließen. Es verbleib ein Bedienfehler des Fahrers als Unfallursache, heißt es im Schreiben der Staatsanwaltschaft.

Im Zuge der Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft auch den Fahrer selbst unter die Lupe genommen. Dabei fanden sie heraus, dass Alkohol keine Rolle bei dem schlimmen Unfall gespielt hat. Auch auf körperliche Mängel des Fahrers habe es keine Hinweise gegeben.

"Das war für alle kein einfacher Fall"

Drei Monate sind seit dem Unfall verstrichen. Eine Erklärung für diese lange Zeitspanne lieferte Staatsanwältin Tatjana Grgic im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Das Gutachten war einfach sehr umfangreich, immer wieder standen Ermittler und Gutachter miteinander in Kontakt, tauschten ihre Ergebnisse aus", sagte Grgic. Zeugenaussagen und die Stellungnahme des Unfallfahrers habe man intensiv überprüfen müssen. Auch für die Staatsanwälte seien diese Ermittlungen außergewöhnlich gewesen, berichtet die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Tübingen. "Das war für alle kein einfacher Fall", so Grgic, die von einem "fürchterlichen" Geschehen spricht und einer großen Tragik auf beiden Seiten – natürlich auf der Seite der Opfer, aber auch auf der des jetzt angeklagten Unfallfahrers. Auch der müsse mit den Ereignissen leben.

Wann der Prozess vor dem Tübinger Landgericht beginnen wird, ist noch nicht klar. Sollte der Mann dort schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft.