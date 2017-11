Nagold Horror-Unfall: Anklage gegen Müllwagen-Fahrer

Staatsanwaltschaft: Folgen wären vermeidbar gewesen

Darüber hinaus erlitt der 26-jährige Beifahrer des Müllwagen-Fahrers Prellungen und Schnittwunden. Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund der Ermittlungen und insbesondere des unfallanalytischen Gutachtens davon aus, dass diese schweren Folgen für den Angeschuldigten vorhersehbar und vermeidbar gewesen wären, wenn er die Linkskurve mit einer angepassten Geschwindigkeit von 30 km/h befahren hätte.

Insbesondere konnte der Sachverständige bei den umfangreichen technischen Untersuchungen keine Mängel an dem Lkw feststellen, die das Unfallgeschehen erklären könnten. Vielmehr habe sich die Bremsanlage in einem technisch einwandfreien Zustand befunden und Mängel im Bereich der Bremsen konnten ausgeschlossen werden. Laut Sachverständigem sei der Lkw in einem sehr guten Zustand gewesen und es seien auch keine Fehler, die auf ein selbsttätiges Beschleunigen des Lkw schließen ließen, feststellbar gewesen.

Keine alkoholische Beeinflussung

Es verbleibe ein Bedienfehler des Fahrers als Unfallursache. Darüber hinaus ergaben die Ermittlungen keine Hinweise auf körperliche Mängel bei dem Angeschuldigten. Auch eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers lag nicht vor.

Der 54-Jährige hat im Ermittlungsverfahren technische Mängel als Unfallursache angeführt. Einzelheiten hierzu bleiben der Aufklärung in der Hauptverhandlung vorbehalten.

In rechtlicher Hinsicht wertet die Staatsanwaltschaft Tübingen die Tat als fahrlässige Tötung in fünf tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Das Strafgesetzbuch sieht hierfür einen Strafrahmen von Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe vor.