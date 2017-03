Meßstetten Tieringen und Hossingen haben üble Straßen

Das Feld des Mittelmaßes ist in Meßstetten schmaler als anderswo – zumindest was den Zustand der Straßen angeht. Dafür gibt es besonders viele Straßen in gutem Zustand – vor allem in der Kernstadt –, aber auch viele in schlechtem Zustand; hier haben die Stadtteile Tieringen und Hossingen die Nase vorn.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats haben Michael Mayer und Sven Müller, Betreuer des Projekts, vom Böblinger Fachbüro Mayer-Ingenieure erläutert, wie sie vorgegangen sind, um herauszufinden, wo der höchste Sanierungsbedarf besteht: Mit einem Auto – mit Kameras in alle Richtungen bestückt – sind sie rund 170 der mehr als 200 Kilometer Straßen abgefahren und haben alles gefilmt. Den Streifen haben sie auch der Stadt zur Verfügung gestellt. Um den Zustand der Straßen zu bewerten, für den nicht nur die Asphaltdecken, sondern viele andere Dinge wie Leitpfosten, Schilder, Geländer, Signalanlagen, Beleuchtung und Busbuchten eine Rolle spielen, hat Müller feste Parameter herangezogen und sich nicht auf den Augenschein verlassen. Warum? Anhand von Fotos bewies er den Gemeinderäten, dass der eigene Eindruck von einer Straße nicht unmaßgeblich davon abhänge, ob man vorher eine Straße in gutem oder eine in schlechtem Zustand gesehen habe.

0,3 Prozent der Straßen in der Gesamtstadt verdienen laut Müller die Schulnote 1 bis 1,5, 48,1 Prozent die Note 1,5 bis 2,5, 33,1 Prozent die Note 2,5 bis 3,5, 18 Prozent die Note 3,5 bis 4,5 und 0,4 Prozent die Note 4,5 bis 5 – bei Letzteren beiden Kategorien bestehe Handlungsbedarf, betonte Müller.