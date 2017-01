Loßburg "Tatort": Kampf gegen Kälte und Funklöcher

Als ich den Adrionshof am Vortag verlassen hatte, schien noch die Sonne. Gestern dagegen das ideale Wetter für den "Grusel-Tatort": Nebel und bedeckter Himmel.

Die Online-Redaktion will natürlich ein Video –­ am liebsten mit den Kommissaren Lena Odenthal oder Mario Kopper vor der Linse. Klar. Aber seit "Zuhause im Glück" weiß ich – das ist nicht so einfach. Am Besten in der Mittagspause eine zusammen rauchen. Und gucken, was geht, und viel Geduld mitbringen.

Doch weder vor dem Adrionshof noch vor dem Imbiss am Catering nebenan steht jemand. Nur ein Polizei-Auto in blau-weiß. Also vor den Hof gestellt. Will noch die zuständige SWR-Redakteurin anrufen –­ kein Netz. Es ist kalt im Auto. Nach zehn Minuten kommt jemand raus. Ich frage, ob gedreht wird und wann Mittagspause ist. Er sagt: "Der Dreh ist woanders."