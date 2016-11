Horb a. N. Zugausfälle wegen Krankmeldungen

H orb. Züge kommen zu spät oder gar nicht: Pendler aus Horb Richtung Stuttgart berichteten vergangenen Monat über Missstände auf der Gäubahn (wir berichteten). Gravierend sind die Probleme rund um Stuttgart und in Richtung Würzburg, aber laut Bahn sei die Gäubahn nur in Einzelfällen betroffen gewesen. "Andauernde massive Zugausfälle und Verspätungen" gebe es nicht, lediglich krankheitsbedingte Ausfälle von Triebfahrzeugführern und Zugbegleitpersonal, die durch Personalaustausche im Verbund der DB Regio-Einheiten sowie Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter von DB Sicherheit als Zugbegleiter teils ausgeglichen wurden, so die Bahn Ende Oktober.

Dass man aber auch auf der Gäubahn "auf keinen Fall von Zuverlässigkeit sprechen kann" ist die Erfahrung eines Pendlers, der am vergangenen Montag vergeblich auf den Regionalexpress ab 5.16 Uhr von Stuttgart nach Singen wartete. "Kurios auch, dass die Verspätungen sehr oft am Montagmorgen auftreten. Auf der Strecke von Singen nach Stuttgart gab es letzte Woche auch Verspätungen bis zu 40 Minuten", berichtete der Fahrgast. Sein Fazit: "Die Bahn ist also meilenweit entfernt, ein zuverlässiger Partner im Nahverkehr zu sein."

Was ist also los auf der Gäubahn? Auf eine erneute Anfrage unserer Zeitung hat die Bahn bis gestern Nachmittag nicht geantwortet. Dass die Probleme, die rund um Stuttgart auftreten, auch die Strecke zwischen Stuttgart und Singen betreffen, wird allerdings im Stuttgarter Verkehrsministerium bestätigt. Pressesprecherin Julia Pieper: "Auch die Gäubahn ist im Oktober von Zugausfällen wegen kurzfristiger Krankmeldungen des Personals betroffen gewesen. Besonders häufig traf es die Regionalbahn um 16.48 Uhr ab Stuttgart nach Horb. Im November ist dieser Zug an seinen Verkehrstagen bisher jedoch gefahren."