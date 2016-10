Horb a. N. "Es fällt mir schwer aufzuhören"

Horb. "Fünf Jahre lang haben wir gesucht", erzählt der große Mann, der einst aus dem hohen Norden, genauer aus Bremen, in den Südwesten kam. Kühne ist mittlerweile 73. Doch er kann sich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden aufzuhören. "Wenn einem der Beruf immer Spaß gemacht hat, dann fällt es schwer, aufzuhören und loszulassen." Seine Frau, die neben ihm sitzt, lacht: "Er würde am liebsten noch viele Jahre weitermachen."

Neben den Kühnes sitzt Roland Gábor Marada und hört aufmerksam zu. Am kommenden Montag ist sein erster Arbeitstag in Horb. Der 38-Jährige kommt ursprünglich aus Ungarn. Vor zwei Jahren wagte er zusammen mit seiner Frau und seiner heute siebenjährigen Tochter den großen und mutigen Sprung nach Deutschland. Seine Frau ist ebenfalls Allgemeinmedizinerin und arbeitet in einer Gemeinschafspraxis in Aidlingen. Marada hatte in einer Praxis in Jessen in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Zuletzt war er als Betriebsarzt tätig. Nun ist er froh, in der Nähe seiner Familie eine eigene Praxis zu betreuen. "Ich freue mich auf die Arbeit in Horb. Die Menschen hier sind mir sympathisch und außerdem mag ich es gerne bergig", erzählt er mit Begeisterung.

Im Januar 1987 fing Volker Kühne in Horb an