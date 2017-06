Horb a. N. B 32 komplett gesperrt: Droht Verkehrskollaps?

Die Aufregung bei vielen Autofahrern war groß, als im Mai wegen Probebohrungen die Strecke bereits für einen kurzen Zeitraum voll gesperrt war. Entnervte Verkehrsteilnehmer, lange Umwege und Stau-Situationen. Das wird bald zu einer längeren Geduldsprobe. Das Regierungspräsidium will nun tatsächlich die Sanierung der B 32 auf diesem Abschnitt noch in diesem Jahr voranbringen. Das Land bezahlt. "Das ist eine Gelegenheit, die wir wahrnehmen müssen", sagt OB Peter Rosenberger.

Von Verschieben halte er nichts. "Es muss ja irgendwann gemacht werden, und wenn die Gelder nun schon fließen, müssen wir dankbar sein", so Rosenberger, der betont, dass diese Strecke auch schon in der Vergangenheit gesperrt gewesen sei und man diese Situationen auch überstanden habe.

Bei seiner Wahlkampf-Tour in Nordstetten in der vergangenen Woche war die Sperrung eines der Top-Thema. "Die Bürger zeigen Verständnis", so der OB, der um die Belastung für die Horber weiß. "Es ist eine lange Zeit, in der die Strecke nicht genutzt werden kann und die Sanierung wird nur zu einem Teil in den Sommerferien durchgeführt."