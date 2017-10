Hechingen Mord an Umut K. wurde im Team begangen

Warum er das nicht glaubt, fasste Richter Hannes Breucker in seiner Urteilsbegründung zusammen. Er lobte dabei ausdrücklich die "exzellente Arbeit" von Staatsanwaltschaft und Polizei, die dafür die Grundlage geschaffen habe.

Es waren viele Elemente, die am Ende wie ein Puzzle das Bild ergaben, das Calogero S. als Beifahrer der Schütze war. Die Erfahrung, dass ein Autofahrer kaum überraschend an einem anderen vorbei aus dem Beifahrerfenster schießen würde, was auch der Rechtsmediziner so sah. Die Ergebnisse eines 3-D-Tatortmodells, durch das sich in Verbindung mit dem Schusskanal der Ort der Schussabgabe ermitteln ließ, und nicht zuletzt die Aussage von Giovanni M., dem Drogendealer, dem der Schuss galt. Er identifizierte den Beifahrer als Schützen.

Dass Carmelo B. als Fahrer durch die Parkplatzsuche abgelenkt gewesen sei und vom Schuss überrascht wurde, hielt das Gericht für unglaubwürdig. Dagegen spreche, dass er direkt nach dem Schuss Gas gegeben habe. Beide junge Männer hätten sich seit ihrer Kindheit in Italien gekannt, hätten gemeinsam mit Drogen gedealt, seien gemeinsam unterwegs gewesen, um die Drogenschulden von Giovanni M. einzutreiben. Nach ergebnislosen Gesprächen mit ihren Schuldnern "haben sie die nächste Stufe der Eskalation gezündet", so der Richter. Da sei der Schuss gewesen.

Betont wurde von Hannes Breucker ausdrücklich, dass Umut K. ein Zufallsopfer war. Ziel des Anschlags seien Drogendealer gewesen, mit denen er befreundet war.

Dem dritten Angeklagten in diesem Prozess konnte lediglich Drogenhandel nachgewiesen werden. Er erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten.

Rüdiger Kaulmann, der Anwalt von Calogero S., kündigte an, eine Revision des Urteils beim BGH anzustreben. Tobias Glenz, Anwalt von Carmelo B., zeigte sich dagegen erleichtert, dass sein Mandant nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde