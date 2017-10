Hechingen Tödlicher Schuss traf mitten ins Herz

Herzzereißend, den Vater von Umut K., der als Nebenkläger aktiv den Prozess mitverfolgt, in dieser Situation zu erleben. Erst zögerte er, mit nach vorne zu gehen, dann überwand er sich doch. Nachvollziehbar? Es ist sein Sohn, dessen Körper dort fotografiert und aufgeschnitten wurde. Den Schmerz im Prozess so direkt auf sich zu nehmen, empfindet er möglicherweise als Verpflichtung seinem getöteten Sohn gegenüber. Aber es ging schier über seine Kraft. Tränen liefen ihm über die Backen. Der Türkisch-Dolmetscher, der ihm den ganzen Prozess bislang übersetzt hatte, stützte ihn. Sein Gesicht sprach Bände.

Vielleicht war es auch Einbildung, aber auch die drei Angeklagten, die sonst fast unbeteiligt dem Prozess folgen, wirkten bei diesem Anblick nervös. Sie blinzelten, die Gesichtsfarbe wurde dunkler. Schämen sie sich? Schwer zu sagen. Vielleicht ist das auch nur Wunschdenken aus dem Zuschauerraum.

Der Gerichtsmediziner ging anschließend auch nochmal auf die Frage ein, ob aus dem Winkel, in dem die Kugel den Körper von Umut K. durchschlagen hat, Schlussfolgerungen auf den Ort gezogen werden können, von dem aus geschossen wurde. Die plausibelste These sei, dass das Auto direkt an dem Bordstein gestanden habe, der die Abgrenzung zu dem kleinen Ruhebereich bildet, wo Umut K. stand, so Dietmar Benz. Er wies aber auch darauf hin, dass solche Indizien "immer nur Mosaiksteinchen sein können", aus denen sich ein Gesamtbild zusammensetze. Möglicherweise stand das Auto beim Schuss also auch einen Meter weiter weg.

Rechtsmediziner hält Calogero S. für den Todesschützen

Auch für die Frage, wer den Schuss abgab, lieferte Dietmar Benz ein Mosaiksteinchen. Die Spezialistin der Kripo hatte bei der Auswertung der Schmauchspuren festgestellt, dass beide Autoinsassen als Schützen in Frage kommen, Dietmar Benz legte sich fest, dass die plausibelste Version die ist, dass Calogero S., der Beifahrer, die Pistole abfeuerte. Giovanni M., der Mann, der beim Schuss neben Umut K. stand, hatte in einer Polizeivernehmung ebenfalls Calogero S. als "den Schützen" bezeichnet.

Am Mittwoch, 11. Oktober, wird der Prozess fortgesetzt. Dann sollen die Plädoyers gehalten werden, was sich wohl über den ganzen Tag erstrecken könnte, wie Richter Hannes Breucker ankündigte.