Hechingen Tödlicher Schuss: Mörder bekommt lebenslänglich

Die Große Strafkammer des Hechinger Landgerichts unter Vorsitz von Richter Hannes Breucker zeigte sich in der Urteilsbegründung überzeugt, dass Zeugenaussagen und objektive Spuren eindeutig belegen, dass der zur Tatzeit 22-jährige Calogero S. am Abend des 1. Dezember des vorigen Jahres aus einem Auto heraus auf Umut K. geschossen hat, um ausstehendes Geld aus einem Drogenhandel einzufordern. Den Tod eines der beiden Männer, auf die er schoss, habe er in Kauf genommen.

Sein Beifahrer, Carmelo B., war zur Tatzeit erst 20 Jahre alt. Das Gericht war zwar überzeugt, dass er die Tat mitgetragen hat und deshalb ebenfalls des Mordes schuldig ist. Er wurde aber nach Jugendstrafrecht verurteilt und erhielt eine neunjährige Haftstrafe. Die Anwälte der Angeklagten kündigten an, dass sie eine Revision vor dem Bundesgerichtshof anstreben werden. Da es aus dem Umfeld des Getöteten im Prozessverlauf offenbar Drohungen gegeben hatte, fand die Urteilsverkündung unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Beamte in schusssicheren Westen und mit umgeschnallten Maschinengewehren sicherten das Landgericht ab. Es gab aber keinen Anlass zu einem Eingreifen. Im Lauf von 15 Verhandlungstagen wurden 56 Zeugen und sechs Sachverständige angehört und die Auswertung von 83 digitalen Datenträgern dargelegt.