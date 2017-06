Haigerloch/Balingen Tödlicher Unfall: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag war auf der B 463 ein 56-Jähriger aus dem Kreis Freudenstadt mit seinem VW frontal in einen Lastwagen gekracht. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, seine beiden 50 und 26 Jahre alten Beifahrer schweben in Lebensgefahr. Alle drei waren laut Polizei nicht angeschnallt.

Laut Zeugen war der Mann auf seiner Fahrt in Richtung Haigerloch bereits mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten, ehe er in einer langgezogenen Kurve frontal in einen entgegenkommenden Lkw knallte. Der Lkw Fahrer erlitt einen Schock.

Warum der 56-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist unklar. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei dringend Zeugen. Hinweise an die Verkehrspolizei Zimmern unter Telefon 0741/348790. Die Staatsanwaltschaft Hechingen ermittelt, der Unfallwagen wurde sichergestellt.