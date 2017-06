Haigerloch/Balingen Autofahrer stirbt bei Unfall auf B 463

Sowohl der Fahrer des VW Golf mit Freudenstädter Kennzeichen, dessen Identität zunächst nicht feststand, wie auch die beiden Beifahrer im Alter von 26 und 50 Jahren waren nach Angaben der Polizei nicht angeschnallt. Unfallzeugen sagten aus, dass das Auto auf der Fahrt in Richtung Haigerloch aus zunächst nicht bekannten Gründen mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war, ehe es um kurz vor 16.30 Uhr zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Lastwagen kam: In einer lang gezogenen Kurve kollidierten das Auto und der Lkw so schwer, offenbar beide in voller Fahrt, dass der Golf auf der Fahrerseite massiv zerquetscht wurde. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Feuerwehrleute der Abteilungen Balingen und Ostdorf bargen den Toten und schnitten dessen Beifahrer aus dem Wagen. Drei Notärzte versorgten die Schwerstverletzten; zwei Rettungshubschrauber flogen die beiden Männer in Krankenhäuser nach Villingen-Schwenningen und Tübingen. Der Lastwagenfahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 80.000 Euro.

Die B 463 blieb während der Unfallaufnahme sowie anschließend wegen der Bergung des Autos und des Lastwagens mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es bildeten sich lange Staus. Ein Polizeihubschrauber dokumentierte das Geschehen per Kamera aus der Luft.