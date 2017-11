Geislingen Tödlicher Fasnets-Unfall: Richterin soll befangen sein

Sind zwei Grosselfinger Fasnetsfreunde schuld am Tod einer Frau nach dem Binsdorfer Umzug 2016? Darüber sollte am Donnerstag am Balinger Amtsgericht verhandelt werden.

Doch es kam nicht einmal zur Verlesung der Anklage wegen fahrlässiger Tötung: Der Strafrechtsanwalt Christian Müller, einer der beiden Verteidiger, stellte einen Befangenheitsantrag gegen die Vorsitzende Richterin Birgit Goßger. Daraufhin wurde die Verhandlung vertagt.

Goßger hatte diese Woche mit einem Online-Redakteur des Schwarzwälder Boten telefoniert – der aus diesem Gespräch resultierende Artikel ist am Mittwoch auch in der gedruckten Ausgabe unserer Zeitung erschienen. Sein Mandant, so Müller, habe aufgrund der darin zitierten Aussagen der Richterin die nicht auszuräumende Sorge, dass sie bereits eine vorgefasste Meinung über den zur Verhandlung stehenden Sachverhalt habe. Damit wäre sie gegenüber dem Angeklagten befangen, der die Zugmaschine des in den tödlichen Unfall verwickelten Umzugswagens gesteuert hatte.