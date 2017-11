Geislingen/Balingen Prozessauftakt nach tödlichem Fasnets-Unfall

Es war ein fröhlicher Anlass, der in einem tragischen Unglück endete: Die Grosselfinger Hainburgpiraten waren mit einem zum Piratenschiff umgestalteten Wagen beim Binsdorfer Umzug dabei. Auf der Rückfahrt, als der Umzug bereits vorbei war, nahm die Narrengruppe eine Schar Feiernder mit. Da passierte es: Als ein Stück aus der Seitenverkleidung des Wagens brach, stürzte die Frau aus Rosenfeld in die Tiefe und wurde von einem Rad überrollt. Noch am Unfallort erlag die Frau ihren schweren Verletzungen.

Am Donnerstag ist Prozessauftakt, allerdings erst fast zwei Jahre nach dem tragischen Unglück. "Nachdem die beiden Angeklagten die gegen sie verhängten Strafbefehle nicht akzeptieren wollten, waren einfach noch verschiedene Dinge zu klären", sagt die zuständige Richterin Birgit Goßger auf Nachfrage. "Da ging es unter anderem um den Zustand des Wagens und wer für diesen verantwortlich war."

Fest steht auf jeden Fall jetzt schon: "Die Hainburgpiraten hätten auf der Fahrt von der Festhalle in den Ort niemanden mitnehmen dürfen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Nur während des Umzugs darf eine gewisse zugelassene Personenzahl auf solch einen Fasnetswagen", sagt die Richterin und ergänzt: "Der Fahrer hätte darauf achten müssen, dass niemand mitfährt." Der Halter wiederum ist für die Verkehrssicherheit des Umzugswagens verantwortlich. Ob diese gegeben war, werde das Ergebnis des Gutachtens zeigen, so Goßger.