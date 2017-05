Dunningen Anwohner nehmen tägliche Blechlawine noch gelassen

An der Ausfahrt Sulgen-Mitte wird der Verkehr aus Schramberg Richtung Waldmössingen ausgeleitet, aber ein größerer Teil der Lawine bewegt sich durch Seedorf. Aus Richtung Rottweil ist in Dunningen-Mitte Ende der Fahnenstange. Ab dort geht es ebenfalls Richtung Seedorf. Seit Anfang der Woche bekommt Seedorf also den Verkehr aus beiden Richtungen ab.

Die Handlungsmöglichkeiten sind laut Bürgermeister Peter Schumacher für die Gemeinde Dunningen allerdings beschränkt. Im Grunde gebe es keine Alternative zur angeordneten Umleitung, räumt Schumacher ein.

Gleichwohl behalte die Verwaltung die Lage im Auge. Er habe auch bereits registriert, dass besonders der Verkehr aus Richtung Sulgen zu schnell nach Seedorf hineinfahre. Dies gefährde besonders den Radverkehr, warnt der Bürgermeister.