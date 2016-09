Albstadt Kinder sammeln Geld für ihren Freund

Der Unfall hat alle schlimm geschockt: Am Abend des 25. August hatte ein Fahrer auf der Bundesstraße 463 zwischen Laufen und Lautlingen ein Auto mit Anhänger überholt und war frontal gegen den Wagen einer vierköpfigen Familie aus Laufen gefahren. Vater, Mutter und zwei Jungen wurden schwer verletzt – am schlimmsten der jüngste der beiden Söhne, der gestern seinen ersten Schultag gehabt hätte.

"Wir haben uns am Montag getroffen und waren alle sehr schockiert und betroffen", berichtet Petra Kübler, die Leiterin des evangelischen Kindergartens "Unter Schalksburg" in Laufen, den der sechsjährige Junge bis zum Beginn der Sommerferien besucht hatte. "Sofort war uns klar: Wir wollen etwas tun." So entstand die Idee, Bücher und Spiele zu sammeln und sie gegen eine Spende für die Familie abzugeben. Ein Viertel der Spiele und Bücher stammt aus dem Kindergarten, der Rest aus Privatbeständen, vor allem von den Erzieherinnen.

Eltern der Kindergartenkinder, die ihren Spiele- und Buchbestand zu Hause aufstocken möchten, können sich auf dem großen Tisch etwas aussuchen und gegen eine Spende mitnehmen.