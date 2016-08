Albstadt Mehrere Schwerverletzte bei Unfall auf B 463

Sie alle wurden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, das sechsjährige Kind mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ravensburg geflogen. Die Bundesstraße 463 war mehr als eine Stunde lang in beide Richtungen voll gesperrt.

Um die Verletzten kümmerte sich ein Großaufgebot von Helfern des Roten Kreuzes. Notärzte aus Albstadt und Balingen, die leitende Notärztin, sieben Rettungswagen, die Schnelleinsatzgruppe aus Albstadt und die Helfer-vor-Ort-Gruppe des DRK Laufen-Lautlingen waren im Einsatz.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, um die Personen zu retten. Feuerwehrleute aus Lautlingen und und Ebingen befreiten unter dem Kommando des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Horst Koch und des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Joachim Rebholz einen der schwer Verletzten mit einem Spreizer aus seinem Auto.

Das DRK war mit Rettungshubschrauber, einem Notarztwagen und sieben Rettungswagen, besetzt mit zwei Notärzten und 15 Rettungsassistenten, im Einsatz. An den Autos entstand Totalschaden von insgesamt ca. 10.000 Eeuro.