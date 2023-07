1 Verkäuferin Anni Reitspieß geht in den Ruhestand. Die Metzgerei Müller in Hossingen wird Kunden wie Dieter Bodmer (links) fehlen. Foto: Karina Eyrich

Nach 65 Jahren hat die Metzgerei Müller am Freitag ihre Filiale in Hossingen geschlossen. Zufall: Genau so alt ist Anni Reitspieß, die seit mehr als 20 Jahren die gute Seele der Zweigstelle war. Ihren Mann Helmut hat sie in all der Zeit auch eingespannt.









„Sie hat dazu beigetragen, dass die Metzgerei Müller so lange in Hossingen war“, sagt Dieter Bodmer und lächelt Anni Reitspieß an, während sie ihm ein letztes Mal seinen Aufschnitt zusammenschneidet. „Sie ist eine tolle Verkäuferin – es tut uns allen sehr leid, dass sie aufhört.“ Zumal mit Anni Reitspieß’ Ruhestand die Filiale der Meßstetter Metzgerei in der Hauptstraße komplett schließt – nach 65 Jahren.