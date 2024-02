Zukunft der Metzgereien im Kreis Freudenstadt: Bürokratie zwingt immer mehr Metzger in die Knie

2 Uwe Wiedmaier mit seiner Tochter Nadine Rudlof in der Metzgerei im Glatten Foto: Sonja Störzer

Für langjährige Kunden, Schüler, die am Busbahnhof warten, und Fleischkäsliebhaber war die Schließung der Metzgerei Giering in Dornstetten ein herber Verlust. Und ganz grundsätzlich, steht die Zukunft der Branche derzeit auf wackeligen Beinen.









17 sind noch übrig. So viele klassische Metzgereien gibt es derzeit im Kreis Freudenstadt. „Vor 24 Jahren waren es 36“, also mehr als doppelt so viele, erinnert sich Uwe Wiedmaier, Obermeister der Fleischer-Innung Calw-Freudenstadt. An der fehlenden Kundschaft liege das nicht. In seiner Metzgerei in Glatten herrscht am Freitagmorgen um 10 Uhr Hochbetrieb. Vor der Theke wimmelt es von Kunden, hinter der Theke von Angestellten. Ein Anblick, der in der Zukunft immer seltener werden könnte.