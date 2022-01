1 Wild-Wings-Coach Christof Kreutzer (links) muss am Sonntag im Heimspiel gegen Ingolstadt ohne seinen Co-Trainer Steffen Ziesche (rechts) auskommen. Foto: Eibner

Steffen Ziesche, der Co-Trainer der Wild Wings, wurde bei einem Corona-PCR-Test in dieser Woche positiv getestet. Er befindet sich in Quarantäne und kann Chefcoach Christof Kreutzer in den kommenden Tagen bei dessen Arbeit nicht unterstützen.















Link kopiert

Noch mehr Tests als üblich

Aufgrund der Tatsache, dass es nach den Informationen der Wild Wings nach dem Heimduell vor einer Woche gegen Köln bei den Haien drei Corona-Fälle gegeben haben soll, hatten die Schwenninger Verantwortlichen in den vergangenen Tagen über das geforderte Maß hinaus ihren Kader noch vermehrt testen lassen.

Bis auf Steffen Ziesche fielen die Testergebnisse (PCR-Tests) bei den Spielern und auch bei den Staffmitgliedern negativ aus.

Milder Krankheitsverlauf

Der Krankheitsverlauf bei Steffen Ziesche, der bereits geboostert ist, gestaltet sich mild und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. "Ich fühle mich so weit okay und hoffe, dass sich der Krankheitsverlauf weiterhin positiv entwickelt, damit ich schnellstmöglich aufs Eis und an die Bande zurückkehren kann", sagt der 49-jährige Assistent von Christof Kreutzer.

Am Sonntag kommt Ingolstadt

Wild-Wings-Cheftrainer Christoph Kreutzer bereitet seine Mannschaft nun alleine für das wichtige Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Ingolstadt vor.