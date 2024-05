52-jähriger Exhibitionist am Hüfinger Riedsee

Am Sonntagnachmittag ist es am Riedsee bei Hüfingen zu einem Vorfall mit einem Exhibitionisten gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein 37-Jähriger stellte gegen 16 Uhr einen 52-Jährigen fest, der am Ufer des Sees stand und an seinem Glied manipuliert haben soll, während er zwei Frauen beobachtete.