World Press in Balingen

1 Mesut Hancer hält die Hand seiner 15-jährigen Tochter Irmak. Sie starb, als das Haus ihrer Großmutter nach einem Erdbeben in der Türkei einstürzte. Dies ist ein von der World Press Foundation ausgezeichnetes Bild. Foto: Adem Altan

Wenn am 15. Mai die World Press Photo Exhibition in der Stadthalle eröffnet wird, geht es nicht nur um die weltbesten Pressefotos. Im Fokus steht auch die Pressefreiheit – Deutschland steht im Ranking nur auf dem 12. Platz von 180 Ländern.









Die Bilanz bei „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) ist bitter: Seit Jahresbeginn wurden 11 Journalisten getötet, 503 sitzen in Haft. Das wird auch Thema sein bei der „World Press Photo Exhibition“, die im Mai zum fünften Mal in Balingen zu Gast ist. Denn auch im lokalen Journalismus gibt es Übergriffe, wie Katharina Viktoria Weiß sagt. Sie ist Sprecherin von RSF und sagt: „Die Ausstellung in Balingen bedeutet uns sehr viel.“