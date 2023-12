Wirtschaft in Schiltach: Investor für Räderhersteller BBS gefunden

Zwei Monate, nachdem BBS in Schiltach einen Insolvenzantrag gestellt hat, kann der Insolvenzverwalter Martin Mucha einen Investor präsentieren, der den gesamten Geschäftsbetrieb des Räderherstellers übernimmt. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Die Käuferin ISH Management Services GmbH in Ratingen plant umfangreiche Investitionen, heißt es laut Mitteilung der Kanzlei Grub Brugger.

BBS gehört weltweit zu den bekanntesten Herstellern hochwertiger Räder für Premium-Pkw. In den beiden Werken in Schiltach und Herbolzheim fertigt das Unternehmen Aluminiumräder im aufwendigen Niederdruckgussverfahren. Aktuell sind 270 Mitarbeitende beschäftigt, der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 50 Millionen Euro. Am 28. September 2023 musste das Unternehmen einen Antrag auf Insolvenz stellen, da es aufgrund stark gestiegener Energiekosten bei gleichzeitiger Kaufzurückhaltung seitens der Verbraucher in finanzielle Schieflage geraten war.

Industrieholding aus der Türkei

İş Global Teknik İnşaat A.S. ist eine Industrieholding mit Sitz in Beykoz bei İstanbul und beschäftigt mehr als 20 000 Mitarbeiter. Das Familienunternehmen ist in unterschiedlichen Branchen aktiv, darunter Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Industrie, Energie, Textil und Bau/Immobilien. Zur Holding gehören über 20 Tochterunternehmen. Vor Kurzem übernahm İş Global Teknik İnşaat A.S. eine Spezialpapierfabrik im hessischen Nidda. Das Unternehmen bürgt für die neugegründete ISH Management Services GmbH mit Sitz in Ratingen.

Alle Arbeitsplätze erhalten

Der neue Eigentümer hat zugesagt, alle Arbeitsplätze zu erhalten und darüber hinaus in den kommenden fünf Jahren in erheblichem Umfang in BBS zu investieren. Über die weiteren Details der Transaktion haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

„Ich freue mich, dass es mir und meinem Team trotz der schwierigen Gesamtumstände gelungen ist, mit der ISH Management Services GmbH einen potenten Investor gefunden zu haben, der der BBS und Ihren Mitarbeitern neuerlich eine Zukunft gibt und den Geschäftsbetrieb an beiden Standorten fortführt. Für die Mitarbeiter bedeutet dies, dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wir haben heute die Belegschaft über die Übernahme informiert“, erklärt der erfahrende Sanierungsexperte Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger; er ist vom Amtsgericht Rottweil zum Insolvenzverwalter der BBS Automotive GmbH bestellt.

ISH verkündet stolz die Übernahme

Die ISH Group verkündet in einer zusätzlichen Pressemeldung stolz die Übernahme von BBS, dem ikonischen Räderhersteller und legendären Erbe der deutschen Automobilindustrie, einschließlich aller seiner Einrichtungen. Der strategische Übernahmeschritt der ISH Group leitet eine neue Ära der finanziellen Stabilität und nachhaltigen Entwicklung für BBS ein. Ilkem Sahin, Vorsitzender der ISH Group, verkündet eine Vision für BBS, die Nachhaltigkeit, Partnerschaft und den Fokus auf Qualität garantiert.

„Historie bewahren“

Als neuer Eigentümer ist die ISH Group darauf bedacht, die Historie, welche in Schiltach entstanden ist, zu bewahren und eine kooperative Umgebung zu fördern, um die Legende wieder aufzubauen. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Wachstum durch die Etablierung einer effizienten und hochproduktiven Fertigung, wobei die über die Jahre aufgebaute Expertise im Unternehmen besonders geschätzt wird.

Nachhaltiges Wachstum fördern

Der Vorsitzende Ilkem Sahin, der eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in vielen Geschäftsunternehmungen vorweisen kann, äußert Begeisterung darüber, BBS in eine Zukunft zu lenken, die von Innovation und finanzieller Stabilität geprägt sein wird. Er sagte: „Es ist mir eine Ehre, BBS durch dieses aufregende neue Kapitel zu führen. Der Fokus wird darauf liegen, nachhaltiges Wachstum zu fördern, dabei jedoch die außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst zu erhalten, die BBS auszeichnen. Erfolg wird eine gemeinsame Anstrengung sein, und wir vertrauen auf die Menschen in Schiltach, die aktuelle Belegschaft und die renommierten deutschen Automobilhersteller. Gemeinsam werden wir arbeiten, träumen und Erfolg haben. Auch möchten wir Klaus Wohlfarth, KW Automotive, danken, der die Fahne in den letzten drei Jahren getragen hat. Nun übernehmen wir die Fahne von ihm, um BBS für die nächsten Generationen zu tragen.“

Hauptsitz bleibt in Deutschland

Die ISH Group verfügt über nachgewiesene Erfolgsbilanzen bei der Restrukturierung von Unternehmen, um die Rückkehr in die Erfolgsspur zu erreichen. Durch enge Zusammenarbeit mit dem Management und Mitarbeitern haben sie die Unternehmenskultur bewahrt, gleichzeitig die Produktion auf volle Kapazität gebracht und neue Investitionen umgesetzt. Die Übernahme garantiert den Erhalt der Arbeitsplätze, Fähigkeiten und Know-how innerhalb von BBS und stärkt deren Position als treibende Kraft in der Automobilindustrie. Der Hauptsitz verbleibt weiterhin in Deutschland, was das Bekenntnis zur lokalen Präsenz und zur Einbindung in die Gemeinschaft unterstreicht.

Über die ISH Group und BBS

Die ISH Group

verfügt über mehr als 20 Tochterunternehmen in verschiedenen Sektoren wie dem Schnellrestaurantgewerbe (QSR), Logistik, verpackten Snacks und Lebensmitteln, Papier, Landwirtschaft, Textil, Energie, Bauwesen, IT, Medien und der Herstellung langlebiger Güter. Das Unternehmen beschäftigt rund 20.000 Menschen. Die ISH Group ist seit den 1950er Jahren aktiv, begann als Familienunternehmen in der Textilbranche und ist heute eine treibende Kraft in der

Das Unternehmen BBS

wurde 1970 gegründet. Die drei Buchstaben „BBS“ stehen für die Namen der einstigen Gründer und den Ort: Baumgartner, Brand, Schiltach. 2001 eröffnete das Unternehmen eine zweite Fabrik in Herbolzheim (Kreis Emmendingen). BBS hatte bereits 2007, 2011 und 2020 Insolvenz anmelden müssen. Im Juni 2021 hat die KW Automotive Group das Unternehmen übernommen.