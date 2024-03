1 Mit einer digitalen Standortinfografik sollen Unternehmen in der Region Fachkräfte besser locken können. (Symbolfoto) Foto: © Coloures-Pic – stock.adobe.com

Der Landkreis Freudenstadt und die Städte Horb und Freudenstadt bieten für Unternehmen gemeinsam das Tool Famigo an.









Die Gewinnung von Fachkräften, besonders im ländlichen Raum und in Zeiten des Fachkräftemangels, ist für Unternehmen immer eine besondere Herausforderung, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Von der Attraktivität des Arbeitsplatzes über die am Standort vorhandene Infrastruktur bis zu interessanten Freizeitangeboten müssten viele Faktoren übereinstimmen, damit sich zukünftige Fachkräfte für ein Unternehmen in der Region entscheiden.