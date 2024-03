1 An der Kreuzung nahe Pfalzgrafenweiler kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Foto: Sannert

Nachdem es an einer Kreuzung nahe Pfalzgrafenweiler innerhalb einer Woche zu gleich zwei tödlichen Unfällen gekommen ist, werden Rufe laut, an der Stelle einen Kreisverkehr zu bauen. Nun hat sich auch das Regierungspräsidium zu dem Fall geäußert.









Innerhalb von nur einer Woche ist es an einer Kreuzung nahe Pfalzgrafenweiler zu zwei tödlichen Unfällen gekommen. Die Polizei stufte den Bereich in der Folge als Unfallhäufungsstelle ein. Schon länger gilt die Kreuzung als gefährlich. Schon seit Jahren kommt es an der Stelle immer wieder zu schweren Unfällen.