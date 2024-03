1 Das Motorrad prallte bei dem Unfall seitlich auf die Front des Autos. Foto: Schwenk

Ein 36-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwochabend nahe Pfalzgrafenweiler bei einem Unfall getötet. Nur vier Tage zuvor gab es an der selben Kreuzung einen ebenfalls tödlichen Zusammenstoß. Die Polizei spricht mittlerweile von einem Unfallschwerpunkt.









Schon wieder hat sich ein tödlicher Unfall an der Kreuzung der L 404 nahe Pfalzgrafenweiler ereignet: Ein 36-jähriger Motorradfahrer war am Mittwochabend mit seiner Kawasaki gegen 18.40 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Dornstetten kommend unterwegs, als er mit einem Ford Kuga zusammenstieß. Die Fahrerin des SUV – ebenfalls 36 Jahre alt – war von Durrweiler kommend in die L 404 eingebogen, als es zu dem Unfall kam.