Abschluss an der HSS Freudenstadt: Landkreis ist um 119 Fachkräfte reicher

Raumfahrt-Manager aus Freudenstadt Der Mann hinter den ISS-Missionen

Einst drückte Volker Schmid in der Heinrich-Schickhardt-Schule (HSS) in Freudenstadt die Schulbank. Heute ist er am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein gefragter Mann und verantwortet große Raumfahrtmissionen.