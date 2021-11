1 Ordnungsämter kontrollieren wieder die Einhaltung der Corona-Regeln in Gaststätten. Foto: Murat

Für Donnerstag und Freitag kündigt das Sozialministerium wieder verstärkte Kontrollen in der Gastronomie an. Was halten Wirte in Freudenstadt davon, und wie schätzen sie die aktuelle Lage ein?















Freudenstadt - Noch gilt die Warnstufe und für einen Besuch in Restaurants und Kneipen somit die 3G-Regel. Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen rechnen viele Freudenstädter Gastronomen aber schon bald mit der Alarmstufe. Dann dürfen sie nur noch geimpfte und genesene Gäste rein lassen. Für Discos und Clubs wie das "Martinique" gilt das schon jetzt. Durften zur Halloween-Party noch Besucher mit einem aktuellen PCR-Test, so kommen, seit die Warnstufe gilt, nur noch Geimpfte und Genesene am Sicherheitsdienst am Eingang vorbei. "Wir steuern auf die Alarmstufe zu", glaubt Oliver Widmann, der außer dem "Martinique" die Gaststätte im Panorama-Bad und das Café Friedrichs am Kienberg betreibt.