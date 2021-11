1 Wegen der vielen Corona-Patienten in den Krankenhäusern des Landes gilt jetzt die Warnstufe. (Symbol-Foto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

In Baden-Württemberg gilt nun die Warnstufe, weil an zwei Werktage in Folge mehr als 250 Intensivbetten im Land belegt sind. Doch was bedeutet das für den Landkreis?















Kreis Freudenstadt - Für voll immunisierte Personen ändert sich in der Warnstufe nichts, teilt das Landratsamt mit. Sie dürfen weiterhin an allen Veranstaltungen und Dienstleistungen teilnehmen. Auch private Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind weiterhin für Immunisierte ohne Beschränkungen möglich. Unverändert gelten weiter die Regeln für die Beherbergung und das gastronomische Angebot für Hausgäste, den Betrieb von Handels- und Dienstleistungsbetrieben sowie die körpernahen Dienstleistungen und die Veranstaltung von Weihnachtsmärkten.

Kein 2G-Optionsmodell

Schüler werden auch weiterhin in der Schule regelmäßig getestet, sodass sie keine zusätzlichen Testnachweise erbringen müssen. Die Vorlage eines Schülerausweises ist ausreichend. Diese Regelung gilt auch während der Ferien.

In der Warnstufe nicht mehr möglich ist das 2G-Optionsmodell ohne Maske. Das heißt für Veranstaltungen im nicht privaten Bereich gilt die Maskenpflicht, auch wenn daran nur immunisierte Personen teilnehmen.

Was sich für nicht Immunisierte ändert: Nicht Immunisierte dürfen in geschlossenen Räumen nur noch mit einem negativen PCR-Testnachweis und im Freien mit Antigen- oder PCR-Testnachweis gastronomische Angebote in Anspruch nehmen und an Veranstaltungen, Trainings und Wettkämpfen im sportlichen Bereich teilnehmen.

Auch der Zutritt zu Saunen, Bädern, Messen, Galerien, Museen, dem Ausflugsverkehr, Freizeitparks, zoologischen oder botanischen Gärten ist nur mit negativem Testnachweis möglich, ebenso die musikalische Ausbildung oder Proben von Vereinen.

Liste aller Testzentren

In Diskotheken ist der Zutritt nur noch mit 2G möglich, dies gilt auch für Schüler. Private Zusammenkünfte mit oder von nicht immunisierten Personen sind nur noch mit Angehörigen eines Haushalts und fünf weiteren Personen zulässig. Für die Nutzung einer Außengastronomie ist in der Warnstufe die Vorlage eines Antigentests notwendig. Der Außer-Haus-Verkauf ist weiterhin ohne Einschränkung möglich. PCR-Testnachweise gelten in allen Corona-Verordnungen des Landes für 48 Stunden. Antigentestnachweise haben eine Gültigkeit von 24 Stunden mit einer Ausnahme für Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit.

Auf www.kreis-fds.de gibt es eine Liste aller Testzentren im Kreis, dort ist auch vermerkt, welche davon PCR-Tests anbieten. Daneben führen auch die Corona-Schwerpunktpraxen PCR-Tests durch, diese können auf der Internetseite www.kvbawue.de abgerufen werden.

Für eine Rückkehr in die Basisstufe muss die Auslastung der Intensivbetten an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 250 liegen.

Die Situation am Krankenhaus Freudenstadt ist mit zwei positiv getesteten Patienten auf der Intensivstation entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Dienstag laut Landesgesundheitsamt bei 142,8.