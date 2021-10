Fünf Corona-Patienten befinden sich derzeit im Krankenhaus Freudenstadt in Behandlung – einer davon auf der Intensivstation und vier weitere auf der Isolierstation.















Kreis Freudenstadt - Das teilt das Landratsamt Freudenstadt in seinem wöchentlichen Lagebericht mit und weist darauf hin, dass auf der Isolierstation auch Patienten behandelt werden, die vor oder während ihres Krankenhausaufenthalts positiv auf Covid-19 getestet werden, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen leiden, sondern wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt werden müssen.

Die Situation im Krankenhaus Freudenstadt bleibe weiter entspannt. Die Impfquote im Landkreis liegt etwa im Landesdurchschnitt. Stand 3. Oktober sind nach Angaben des Landes 65,6 Prozent der Landkreisbevölkerung zum ersten und 63,7 Prozent zum zweiten Mal geimpft; der Landesschnitt bei den Erstimpfungen liegt bei 63,3 und bei den Zweitimpfungen bei 60,8 Prozent.

Laut Landratsamt wurden in der Woche von Freitag, 1., bis Donnerstag, 7. Oktober, dem Landratsamt 145 positiv auf das Virus getestete Personen gemeldet. Sie wohnen in Alpirsbach (vier), Bad Rippoldsau-Schapbach (neun), Baiersbronn (acht), Dornstetten (17), Empfingen (eine), Eutingen (zwei), Freudenstadt (40), Horb (37), Loßburg (14), Pfalzgrafenweiler (vier), Schopfloch (acht) und Waldachtal (eine). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen steigt damit auf 6405. Aus der Isolierung entlassen wurden inzwischen 5969 (plus 129) Personen. 272 (plus 16) positiv auf das Virus getestete Menschen befinden sich in Isolierung. Die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 164. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag, 7. Oktober, 108,1.