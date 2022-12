3 Viele kleine und große Besucher genießen am Eröffnungstag im stimmungsvoll beleuchteten Kurgarten das umfangreiche weihnachtliche Angebot. Foto: Sannert

Zum ersten Mal erstrahlt der " Wintergarten" im Kurgarten in weihnachtlichem Lichterglanz. Zehn Tage lang bleibt er geöffnet und lädt zu Glühwein und anderen Köstlichkeiten bei Weihnachtsmusik, Tanz und allerlei Handwerkskunst ein.















Freudenstadt - Am Freitagnachmittag fiel der Startschuss. Pünktlich um 15 Uhr öffnete der "Wintergarten" zum ersten Mal seine Pforten. Kurz davor fiel in Freudenstadt der erste Schnee und verwandelte den Kurgarten in eine weiße Winterlandschaft.

Die Eröffnung

Als die stellvertretende Tourismusdirektorin Carolin Moersch am frühen Abend die Veranstaltung ohne den erkrankten Oberbürgermeister Julian Osswald eröffnete, galt ihr Dank neben den vielen Helfern vor allem Veranstaltungsleiterin Corinna Gerlach, aber auch den Standbetreibern für ihren Mut, ein neues Veranstaltungsmodell auszutesten. Moersch wünschte allen kleinen und großen Besuchern "eine gute Zeit". Sie hoffe, dass alle "den Wintergarten genießen und ein wenig Weihnachtsstimmung mitnehmen".

Auch bei Corinna Gerlach war die Freude über die zahlreichen Besucher gleich am ersten Abend groß, und auch darüber, dass sich Gewerbetreibende, Hobbyhandwerker und Bastler zehn Tage lang Zeit nehmen, um dabei zu sein. Das Angebot, so Gerlach, passe genau zum neuen Konzept: "Kuschelig für alle."

Die 20 000 LED-Lichter, die mit einer Zeitschaltuhr versehen sind, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, tragen zur festlichen Stimmung bei. Musikalisch umrahmt wurde der Eröffnungsabend von den Alphornbläsern aus Kniebis.

Stärken und aufwärmen konnten sich die Besucher mit Glühwein und Punsch, internationalen Speisen, einer Roten im Weckle oder süßen Crêpes.

Die Stände

An insgesamt 18 Ständen – weihnachtlich dekorierte Holzhütten – bieten auch in den nächsten Tagen Kunsthandwerker und Gastronomen ihre Waren an – darunter warme, selbst gestrickte Wollmützen, handgefertigte Kerzen, originelle Schlüsselanhänger, duftende Öle, Weihnachtsschmuck und allerlei Dekoartikel aus Holz. Eine der Hütten wird abwechselnd dem Museumsverein, dem Waldkindergarten, dem Familienzentrum und den Schulen zur Verfügung gestellt.

Das Programm

An jedem Tag, an dem der "Wintergarten" öffnet, wird auch Livemusik geboten. Diesen Samstag sorgt die Stadtkapelle Freudenstadt ab 19 Uhr mit weihnachtlichen Weisen für Stimmung. Tags darauf spielt "EdelTattoo" ab 17 Uhr Musik, die gute Laune macht. Am Montag, 12. Dezember, sind von 18.15 bis 19.15 Uhr die Turmbläser an der Reihe. Am Dienstag, 13. Dezember, zeigt ab 18.30 Uhr das "Junge Blasorchester Freudenstadt" sein Können. Das Akkordeonorchester Salzstetten tritt am Mittwoch, 14. Dezember, ab 18 Uhr im Kurgarten auf, während sich Schüler der Musik- und Kunstschule am Donnerstag, 15. Dezember, präsentieren. DJ Manny legt dann am Freitag, 16. Dezember, ab 18 Uhr auf. Am letzten Wintergarten-Wochenende stimmen am Samstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr die Sieben-Tages-Adventisten traditionelle Weihnachtslieder an, bevor mit den Jagdhornbläsern der Jägervereinigung Freudenstadt am Sonntag, 18. Dezember, die ab 17 Uhr auftreten, der musikalische Part der Veranstaltung endet. Neben Musik werden am letzten Veranstaltungswochenende aber auch Tanz und akrobatische Einlagen geboten, wenn um 15.15 Uhr und nochmals um 16.15 Uhr die Formationen der HipHop-Kids und –Jugendlichen des Tanzzentrum Hermann die Bühne betreten.

Das Konzept

Ganz gezielt haben sich die Veranstalter im Vorfeld nach der im Vergleich zu früheren Jahren doch recht niedrigen Anmeldezahl an Anbietern für eine gemütliche Weihnachtsdorf-Atmosphäre im Kurgarten statt eines Weihnachtsmarkts auf dem Marktplatz entschieden. Ob der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, wie man ihn bislang kannte, folglich Geschichte ist, wird sich in den kommenden Jahren erst zeigen. Auf alle Fälle wollen die Organisatoren an dem Konzept "Wintergarten", sollte es im ersten Anlauf gut ankommen, festhalten.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet ist die Weihnachtsveranstaltung im Kurgarten von montags bis donnerstags jeweils von 15 bis 22 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und an den Sonntagen von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.