Enttäuschung in Freudenstadt

1 Auch in diesem Jahr wird es wieder nichts mit Glühwein auf dem Freudenstädter Marktplatz. Das Bild stammt aus dem Jahr 2019, als der Markt das bisher letzte mal stattfand. (Archivbild) Foto: Rath

Das Freudenstädter Stadtmarketing hat überraschend den Weihnachtsmarkt abgeblasen. Vorsitzender Thomas Aurich spricht mit unserer Redaktion über die Gründe.















Freudenstadt - So langsam wird es zu einer traurigen Tradition: Schon in den vergangenen zwei Jahren musste der Weihnachtsmarkt ausfallen wegen der Corona-Pandemie. Nun ist in diesem Jahr die Pandemie – zumindest dem Anschein nach – überwunden, der Weihnachtsmarkt fällt aber trotzdem aus.