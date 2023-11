17 Die Burg Hohenzollern im Schnee Foto: Gern

Die Schwäbische Alb präsentiert sich in ihrer Rolle als weißes Winterwunderland von ihrer besten Seite – wenn auch mit Unterschieden über den Zollernalbkreis hinweg.









Mussten in den Albstädter Höhenlagen und auf dem Heuberg bereits die Schneefräsen ihren Dienst verrichten – rund 15 Zentimeter Schnee sind in der Nacht auf Sonntag gefallen –, war in der Balinger Innenstadt nur nasser Matsch zu sehen.