1 Wild-Wings-Angreifer Zach Senyshyn (Mitte) war von den Iserlohnern nicht zu bremsen. Der Kanadier begeisterte mit purer Spielfreude. Foto: Roland Sigwart

Zach Senyshyn und seine Angriffsreihe, Chris Brown sowie auch Sebastian Uvira drücken dem 5:1 gegen Iserlohn ihren Stempel auf. Am Samstag geht es nach Augsburg.









Link kopiert



Es bleibt dabei: Heimspiele der Wild Wings in der Helios Arena sind in dieser Saison tolle Events. 5080 Zuschauer waren am Donnerstag beim souveränen 5:1 der Schwenninger gegen das DEL-Schlusslicht Iserlohn dabei. Nach zwei Siegen in Folge wollen die Wild Wings am Samstagabend (19 Uhr) in Augsburg nachlegen.