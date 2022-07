1 Die Vorfreude ist groß: Wild-Wings-Chefcoach Harold Kreis und Sportdirektor Christof Kreutzer haben ab sofort mit Lorenz Funk (von links) einen neuen Scout an ihrer Seite. Foto: Roland Sigwart

Zehn Tage vor dem ersten Eistraining geben die Wild Wings noch einmal mächtig Gas in Sachen Personalien. Der 53-jährige Lorenz Funk Junior soll als neuer und festangestellter Scout Sportdirektor Christof Kreutzer entlasten. Sicher ist, dass nach der Verpflichtung von Sebastian Uvira auch noch ein Import-Stürmer in den nächsten Tagen in Schwenningen aufschlagen wird.

Doch zurück zu Lorenz Funk, der nun für die Wild Wings in vielen Ligen als Beobachter unterwegs sein wird.

Der Plan für einen neuen Scout reifte schon länger

Der Plan der Schwenninger Verantwortlichen, sich im Scouting-Bereich endlich deutlich zu verbessern, reifte schon lang. "Doch dann kam uns Corona dazwischen", erklärt Geschäftsführer Christoph Sandner. Die Verpflichtung von Lorenz Funk sei, so Sandner weiter, "der nächste Schritt zu noch mehr Professionalisierung bei uns. Wir wollen in der DEL zukünftig eine größere Rolle spielen".

Lorenz Funk möchte auch besonders den Nachwuchs beobachten

Lorenz Funk, der von 2011 bis 2013 nach seiner aktiven Zeit Geschäftsführer bei den Nürnberg Ice Tigers war und in den vergangenen zwei Jahren für den Disziplinar-Ausschuss der DEL arbeitete, freut sich sehr auf seine neue Aufgabe bei den Wild Wings: "Es war für mich immer klar, dass ich an die sportliche Basis zurückkehren möchte. Ich werde viel für die Wild Wings unterwegs sein. Es geht nicht nur um eine langfristige Sichtung, sondern auch in der Konkurrenz zu den anderen Klubs darum, sich einen Wissensvorsprung über diesen oder jenen Spieler zu erarbeiten, um in einem wichtigen Moment auch eine gute Entscheidung zu treffen." Der frühere DEL-Spieler, der weiterhin Miesbach als ersten Wohnsitz hat, will auch umfangreich den nationalen und internationalen Nachwuchs im Auge haben. Nicht nur für Lorenz Funk ist klar: "Im Vergleich zum Scouting im Fußball haben wir im deutschen Eishockey vom Umfang und von den Strukturen her sicher noch Nachholbedarf."

Große gegenseitige Wertschätzung

Christof Kreutzer und Lorenz Funk kennen und schätzen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit als Spieler bei der Düsseldorfer EG sehr. "Für mich ist es natürlich sehr wichtig, im Scouting-Bereich jemand an meiner Seite zu haben, dem ich absolut vertrauen kann", freut sich Christof Kreutzer auf die Zusammenarbeit.

Die erste Aufgabe von Lorenz Funk? "Ich möchte im ersten Schritt unsere Mannschaft hier in Schwenningen in den nächsten Wochen erst einmal sehr gut kennenlernen."

Die ersten beiden Ziele von Harold Kreis

Auch Chefcoach Harold Kreis freut sich sehr über das Kommen von Lorenz Funk. Und der neue Schwenninger Trainer zeigt sich auch "sehr froh" über die Zusammenstellung des neuen Kaders. "Seit ich in Schwenningen bin, geht es Schritt für Schritt in vielen Bereichen voran", lobt er.

Am 1. August läuft das erste Eistraining für die Mannschaft. Zuvor wird es noch die Leistungstests für die Spieler geben. Die ersten beiden Ziele von Harold Kreis bei den Wild Wings? "Ich möchte die Mannschaft sehr gut kennenlernen und wir werden unseren Spielern auch gleich in der ersten Besprechung unsere Philosphie und unsere Kultur, wie wir miteinander umgehen wollen, vermitteln."