Wiedersehen in Albstadt

22 Für ihre Fans hat Angelina Utzeri Videoclips gedreht, damit ihre vielen Follower verfolgen können, was sie erlebt. Foto: Karina Eyrich

Angelina Utzeri ist zur Deutschen Post, ihrem früheren Arbeitgeber, zurückgekehrt – zumindest für einen Tag. Beim Sortieren und Zustellen hat die „Bachelor“-Siegerin aus Albstadt bewiesen, dass sie bodenständig geblieben ist und gerne zupackt.









„Schöne Überraschung!“ mögen viele gedacht haben, die am Donnerstag Post oder Päckchen erhalten haben – aus den Händen von Angelina Utzeri, bekannt aus der RTL-Show „Der Bachelor“. Die 28-Jährige Albstädterin hatte schon während ihres Studiums in Semesterferien bei der Post gejobbt, und war danach sogar für einige Wochen, fest angestellt, Zustellerin in Onstmettingen und Winterlingen.