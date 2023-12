Wetter im Zollernalbkreis: Glatteis-Regen droht – Wetterdienst warnt

Autofahrer aufgepasst: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag vor Blitzeis im Zollernalbkreis.

Noch bis Montag, 21 Uhr, besteht rund um Albstadt, Balingen und Hechingen erhöhte Gefahr durch gefrierenden Regen.

Auf den Straßen im abendlichen Berufsverkehr kann es rutschig werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor markanter Glätte.

Von Westen her zieht Regen nach Baden-Württemberg, der allmählich in Schneefall übergeht, so die Wettervorhersage.

Weiter Frost im Zollernalbkreis

Zudem bleibt es eisig: Bis Dienstag, 8 Uhr, gilt für den Zollernalbkreis eine Warnung vor leichtem Frost zwischen minus einem und minus vier Grad.

„In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis minus acht Grad“, so der DWD.