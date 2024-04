Niklas Kaul, der bislang jüngste Weltmeister in der Geschichte des Zehnkampfs, ist neuer „fischer“-Markenbotschafter. Das Unternehmen begründet wie folgt: „Das Familienunternehmen aus dem Nordschwarzwald verbindet mit dem Spitzensportler gemeinsame Stärken und Werte.“

Fischer begann im März 2024 die Kooperation mit Niklas Kaul. Zusammen mit dem Fußballtrainer Jürgen Klopp und dem dreifachen Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten, Michael Jung, wird er als Markenbotschafter des Unternehmens im Einsatz sein. Der 26-Jährige zählt zu den besten deutschen Zehnkämpfern der vergangenen Jahre. Der Zehnkampf gilt als Königsdisziplin und härtester Wettbewerb der Leichtathletik.

Lesen Sie auch

Fischer über Kaul: „Bereits in jungen Jahren eine beeindruckende Karriere“

„Niklas Kaul hat als Athlet bereits in jungen Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt, außergewöhnliches Talent bewiesen und großes Engagement gezeigt“, sagt Klaus Fischer. „Dies setzt tagtäglich viel Disziplin und den Willen zur kontinuierlichen Verbesserung voraus. Im Training und Wettkampf auf Weltklasseniveau verkörpert Niklas Kaul unsere Unternehmenswerte auf allen Ebenen: Er geht innovative Wege hin zur Selbstoptimierung, handelt eigenverantwortlich bei gleichzeitigem Teamgeist und verhält sich in seiner Arbeit und als Persönlichkeit absolut seriös, professionell und vorbildlich. Damit passt er hervorragend in unsere Fischer-Familie.“

Neuer Markenbotschafter für Fischer: Niklas Kaul – „im Training und Wettkampf auf Weltklasseniveau verkörpert Niklas Kaul unsere Unternehmenswerte auf allen Ebenen“, schreibt das Unternehmen. Foto: Fynn Zenker

Noch etwas verbindet Fischer mit dem Zehnkämpfer: „Auch wir sind als Unternehmensgruppe mit unserem Produkt- und Leistungsspektrum vielseitig und stark aufgestellt. Dabei kommt es nicht auf Maschinen und Anlagen, sondern auf jeden Einzelnen unserer 5.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit an, die jeden Tag ihr Bestes geben“, betont Fischer.

„Ich freue mich sehr, als Markenbotschafter für fischer im Einsatz zu sein“, betont Niklas Kaul. „Fischer ist unglaublich spannend, vielseitig und visionär. Genau wie ich hat das Unternehmen die Zukunft im Blick und steht für Werte, mit denen ich mich voll und ganz identifizieren kann.“

Das hat der deutsche Zehnkämpfer Niklas Kaul bisher erreicht

Niklas Kaul gewann mit 21 Jahren die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha. Damit wurde er der jüngste Zehnkampf-Weltmeister der Geschichte. Daraufhin holte er Gold bei den Europameisterschaften 2022 in München und wurde als Deutschlands Sportler des Jahres 2022 gekürt. Weitere Erfolge im Zehnkampf verbuchte der Lehramtsstudent für Sport und Physik mit Welt- und Europameistertiteln im U18-, U20- und U23-Bereich sowie Weltrekorden im U18- und U20-Zehnkampf. Aktuell liegt der Fokus des neuen Fischer-Markenbotschafters auf den Vorbereitungen für die Olympischen Spiele in Paris in diesem Sommer. Im letzten Jahr siegte Niklas Kaul beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen und knackte dabei die Olympianorm für die Sommerspiele mit 8.484 Punkten.

Als weitere Fischer-Markenbotschafter sind neben Niklas Kaul auch Jürgen Klopp (der auch bei der Fischer-Geburtstagsfeier dabei war), einer der erfolgreichsten und bekanntesten Fußballtrainer der Welt, sowie der dreifache Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten, Michael Jung, im Einsatz.