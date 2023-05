Paukenschlag in der Schullandschaft: Nach nur drei Monaten als Leiter des Staatlichen Schulamts in Albstadt hat sich Stefan Hipp auf die Stelle des Schulleiters an der Realschule Hechingen zurückversetzen lassen.

Anfang März hatte Stefan Hipp die Leitung des für den Zolleralbkreis und den Landkreis Sigmaringen zuständigen Staatlichen Schulamts Albstadt übernommen, nachdem dessen langjähriger Amtsleiter Gernot Schultheiß in den Ruhestand gegangen war. Wie das Regierungspräsidium Tübingen am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat, tritt er nur drei Monate später von der neuen Führungsaufgabe zurück und kehrt an die Realschule in Hechingen zurück, deren Rektor er 13 Jahre lang war und deren Leitung er nun erneut übernimmt.

Weshalb? Die Antwort sei denkbar einfach, erklärt Stefan Hipp auf Anfrage des Schwarzwälder Boten: Er habe im Lauf des vergangenen Vierteljahres festgestellt, dass er „mit Leib und Seele“ Pädagoge und Schulleiter sei, vorzugsweise Rektor seiner „Herzensschule“, der Realschule Hechingen. Ihr Kollegium und ihre Schüler habe er auf seinem neuen Büroposten je länger je mehr vermisst und noch vor Ablauf seiner Probezeit erkannt, dass der Wechsel in die Schulverwaltung „nicht der richtige Weg“ für ihn gewesen sei. Seine Demission in Albstadt und die Rückkehr nach Hechingen sei die logische Konsequenz daraus.

Seit 1. Juni wieder Rektor der Realschule Hechingen

Vom heutigen Donnerstag, 1. Juni, an ist er wieder offiziell Rektor der Realschule Hechingen, die im vergangenen Vierteljahr kommissarisch und interimsweise von Alexander Götz und Konrektorin Karin Friedrich geleitet worden war. Indes war der alte und neue Schulleiter dort bereits am Mittwochnachmittag telefonisch zu erreichen – trotz Pfingstferien.

Keine Neubesetzung mehr in diesem Schuljahr

Die Stelle des Leiters des Staatlichen Schulamts Albstadt ist nun vakant und muss neu ausgeschrieben werden. Wie lange sich das Verfahren der Neubesetzung hinziehen wird, das lässt sich nach Angaben von Stefan Meißner, dem Pressesprecher für Schule und Bildung am Regierungspräsidium Tübingen, derzeit nur schwer absehen: Es werde wohl mehrere Monate dauern; eine Neubesetzung noch in diesem Schuljahr sei aber praktisch auszuschließen. Die kommissarische Leitung wird bis zur Neubesetzung die Stellvertretende Amtsleiterin, Schulamtsdirektorin Liane Schneider, übernehmen.

Wieder zurück zum Ursprungsort

Stefan Hipp begann seine Lehrerlaufbahn nach der Ablegung des Staatsexamens als Realschullehrer Zum Schuljahr 2001/2002 an der Münsterschule in Zwiefalten, zwei Jahre später wechselte er an die Realschule Hechingen. 2009 wurde er zum Konrektor an der Realschule Winterlingen ernannt und gleichzeitig als „Ansprechpartner für Schule und Wirtschaft“ ans Staatliche Schulamt Albstadt abgeordnet.

Mit dem Schuljahr 2010/11 übernahm Stefan Hipp die Schulleitung der Realschule Hechingen und wurde geschäftsführender Schulleiter für die Region Hechingen.