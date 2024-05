Wasserversorgung in St. Georgen

Das Wasser geht St. Georgen so schnell nicht aus: Die örtlichen Quellen und der Anschluss an den Bodensee sichern die Versorgung. Nur eine besorgniserregende Tendenz gibt es – und die möchte die Aquavilla ab 2024 wieder in den Griff bekommen.









Wie steht es um St. Georgens Trinkwasserversorgung? Und wie blickt das Betreiberunternehmen Aquavilla in die Zukunft? Darüber gab nun Geschäftsführer Michael Dold Auskunft. Die gute Nachricht vorweg: Das kühle Nass geht in St. Georgen noch lange nicht aus. Die Trinkwasserversorgung ist gesichert, berichtete Dold dem Gemeinderat in jüngster Sitzung.