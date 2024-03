Was bedeutet das für den Südwesten?: Ja in Zürich zur Verlängerung der Flughafenpisten

1 Der Flughafen in Zürich (Archivbild). Foto: IMAGO/Steinsiek.ch/IMAGO

Welche Konsequenzen ergeben sich für Südwestdeutschland durch die Verlängerung der Flughafenpisten in Zürich? In der Schweiz kam es zu einer entsprechenden Volksabstimmung.









Die Pisten am Flughafen Zürich können in Richtung Norden nach Deutschland und Richtung Westen verlängert werden. Bei einer Volksabstimmung in Zürich sprach sich die Mehrheit der Stimmberechtigten deutlich dafür aus, wie aus einer Hochrechnung des Kantons nach Auszählung von 109 von 174 Gemeinden hervorging. Der Trend könne nicht mehr in ein Nein kippen, hieß es. Der Kanton ging am Nachmittag von einer Zustimmung von mindestens 55 Prozent aus.