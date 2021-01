Warten auf den Antrag Ortsumfahrung der B 463 bei Lautlingen verzögert sich weiter

Albstadt-Lautlingen - Zum Ende des alten Jahres hatte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann im Gemeinderat seinem Unmut darüber Luft gemacht, dass das Regierungspräsidium seine Zusage, noch 2020 die Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens zu beantragen, wieder nicht eingehalten habe, und angekündigt, auf den Putz zu hauen. Ob sein Ausbruch die behördlichen Mahlgänge beschleunigt hat, bleibt abzuwarten – Dirk Abel, Pressesprecher des Tübinger Regierungspräsidiums, ist sich zwar offensichtlich bewusst, dass sie in Albstadts Rathäusern mit den Fingern trommeln, aber wann die "letzten Abstimmungen" mit dem Bundesverkehrsministerium, die laut seinen Angaben derzeit noch im Gange sind, beendet sein werden, das kann er auch nicht verbindlich sagen – vielleicht in Tagen, vielleicht erst in Wochen, bitte noch ein wenig Geduld! Auch Baubürgermeister Udo Hollauer hat als aktuelle Hausnummer fürs Datum der Antragsstellung die Auskunft "erstes Quartal 2021" erhalten. "Verbindlicher wird es nicht", sagt er.