Wieder Streit in der Nacht, wieder ein Polizeieinsatz in Klosterreichenbach

1 Drei Fahrzeuge der Polizei waren bei dem Mietshaus in Klosterreichenbach im Einsatz. Foto: Anwohnerin

Schon wieder musste die Polizei nach Klosterreichenbach ausrücken, weil es nachts zu einem heftigen Streit zwischen zwei Gruppen kam.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist nun schon der vierte Zwischenfall dieser Art in Klosterreichenbach: Immer wieder kommt es nachts zu heftigen Streitereien bei einem Mehrfamilienhaus in der Röter Straße. Und immer wieder muss die Polizei anrücken, was zu großer Verunsicherung bei den Nachbarn führt.