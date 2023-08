Verunsicherung in Klosterreichenbach

1 Auch der jüngste Polizeieinsatz wurde von einer Anwohnerin fotografiert. Foto: Anwohnerin

Der Ärger um ein Mehrfamilienhaus in Klosterreichenbach geht weiter. Erneut wurden Anwohner durch einen nächtlichen Polizeieinsatz geweckt. Während die Nachbarschaft zunehmend die Geduld verliert, versucht die Polizei die Gemüter zu beruhigen.









Schon wieder haben die Anwohner der Röter Straße in Klosterreichenbach eine mehr oder weniger schlaflose Nacht hinter sich. Denn am vergangenen Wochenende rückte die Polizei erneut zu einem Mietshaus aus, das den kleinen Ort regelmäßig in Aufregung versetzt.